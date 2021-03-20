大陸人氣男星黃曉明近年工作重心放在大銀幕，去年底才以《烈火英雄》拿到百花獎和金雞獎最佳男主角，證明自己不單單靠帥氣外表，獲獎後也馬不停蹄繼續拍戲；近日黃曉明身邊的工作人員意外曝光他的近況照，疑似在飲食管理所以食物大多都是綠色蔬菜，連飲料都是蔬菜汁，但令人震驚的是，黃曉明臉瘦到凹陷還留鬍鬚，顯得滄桑又憔悴。

今（20）日黃曉明身邊的工作人員釋出一段他用餐的影片，畫面中黃曉明雖然在室內，仍穿著羽絨外套，裡面則是一套西裝，臉上留著絡腮鬍，看起來比前陣子參加各大頒獎典禮時，明顯瘦了許多，儘管影片裡他總是露出微笑，卻不免讓人感覺到疲態。

黃曉明身邊的工作人員曝光他的近況。(圖/ 摘自微博)

而黃曉明近期為了拍戲更加嚴格控制體重，天天幾乎都吃減肥餐，影片當天他雖然吃炸醬麵，但碗裡看到的滿滿都是青菜，一看過去綠一片，連喝的都是青綠色的蔬菜汁；黃曉明看著減肥餐無奈地表示，這頓飯量太少，根本不夠吃，但他也只能摸摸鼻子接受工作人員準備的餐點。

黃曉明和妻子AngelaBaby（楊穎）屢傳婚變，2月底兩人難得都有出席同一場頒獎典禮，卻毫無互動。(圖/ 摘自微博)

影片曝光後粉絲也都很心疼，看到男神為了工作對自己如此嚴苛，還有人覺得黃曉明有點瘦過頭，完全變成憔悴大叔樣，認為他不要太瘦比較好；其實早在2月底黃曉明參加活動時，就被拍到一臉疲憊的模樣，眼神都不再那麼閃亮，當時就有人認為是減肥導致精神不佳。

(中時新聞網)