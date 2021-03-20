31歲日本女星黑木華，是日本奧斯卡的常勝軍，不僅在2014年以《宅男的戀愛字典》與《草原的椅子》榮獲「最佳新演員獎」，之後更接連以《東京小屋的回憶》、《我的長崎母親》、《淺田家！》 3度入圍，並成功奪得「最佳女配角獎」肯定，女配角獲獎率可說是百分之百，更是來自亞洲最年輕的柏林影后，每年都固定有不同角色形象的影視作品推出。

《淺田家！》是她繼《我的長崎母親》後，二度跟二宮演出戀人的作品。這回她飾演二宮的青梅竹馬「川上若奈」，雖然二宮飾演的「淺田政志」性格自由奔放，甚至有些廢柴，若奈在他於攝影界還默默無聞時，成為他的強力後盾之一，不僅有話直說，更在展現可愛的同時，也兼顧鞭策對方，細膩演繹對他愛意深厚的女性，成為觀眾最喜歡的角色。

昨晚「第44屆日本影藝學院獎」典禮上，主持人沈恩敬揭曉得獎結果前，她稱讚黑木華：「和二宮先生配合得不錯！」讓她羞澀地笑說：「感到很榮幸！」更透露之所以會接演，全是因為二宮的一句話：「當時我在另一個節目遇到他，他就問我：『你會演對吧？』因為是本人直接來問，所以別無選擇地答應了，讓我既懷著感謝的心情，也覺得很有壓力。」一席話也看出2人的信賴關係。

她發表獲獎感言時，一開始就是感謝二宮，並稱「面對如今依然讓人感到緊繃的氣氛，還能去電影院觀賞各式各樣的電影，也成為我的救贖，讓我重新認識到電影與戲劇表演的珍貴。或許未來狀況還會再改變，但我希望能夠在電影圈繼續拍出好作品。」而揭曉得獎的那一刻，二宮也開心地張大嘴巴鼓掌；而當播放女配角入圍者的介紹影片時，鏡頭更捕捉到二宮低頭拭淚的畫面，再度見證兩人的好情誼。

訪問環節當中，飾演二宮和也哥哥的妻夫木聰，也特別表示：「這是我和二宮首次共同演出，其實我本身並不想當哥哥，而是我強烈地感覺到，是二宮迫使我成為了哥哥。」更舉出之前去吃飯的實例爆料：「那時他根本沒帶錢，是由我來請客。」二宮連忙解釋：「我那時候有帶錢啦！」妻夫木聰繼續爆料：「只帶了5000日元。」讓二宮連忙回應：「我有5000日元，但因為你是哥哥，要在這樣的情況下建立信賴關係。即使有足夠的錢，我想應該也是要由你來支付啦！」一來一往的逗趣爆料，也再度印證二宮本人的節省形象。

而這形象反映到《淺田家！》當中，更是讓粉絲直呼與他飾演的角色有微妙呼應。原來當初二宮的角色「政志」決定去東京打拼，就借住在黑木華飾演的「若奈」家中，更放話會為了成功「十倍奉還」給她。而深愛著的政志的若奈，也為他自掏腰包辦畫展，甚至購買他出版的攝影集，不過面對政志一直對婚姻抱持閃躲態度時，讓她決定使出花在他身上總價的10倍，也就是200萬，質問他：「你要和我結婚？還是付我200萬？」沒想到政志情急大吼：「我才不要付200萬！」不僅若奈求婚成功，更讓粉絲笑稱「二宮根本本色演出」。

(中時 )