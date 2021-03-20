2021年話題日劇《天國與地獄》在日本播出時平均收視榮登本季第一，更稱霸多週「冬季連續劇排行榜滿足度」冠軍。除了可以看到綾瀨遙與高橋一生靈魂互換的精彩對手戲外，北村一輝也扮演關鍵助攻角色，演技、故事毫無破綻，大受觀眾好評，直呼「每周都超期待」。而該劇也將23日起，每週一到週五晚間10點在WAKUWAKU JAPAN播出。

從《魚干女又怎樣》到《今天不上班》，綾瀨遙演出的角色與廣大上班族女性同樣，為了愛情和工作奮鬥著，讓許多女性觀眾彷彿看到自己，而《天國與地獄》首集中也是如此，但在靈魂交換後卻演技大爆發，也讓這部作品成為綾瀨遙迎接出道20週年的代表作之一。綾瀨遙日前上節目宣傳，透露以前曾為了拍某部電影瘦了7公斤，但一週後要拍回憶畫面而要胖回來，爆料自己「一天吃4餐」來復胖，還聊到在拍攝動作戲時，綾瀨遙表示為了要維持身體靈活度，一天要做200個伏地挺身，敬業程度讓現場來賓都佩服不已。

(中時 )