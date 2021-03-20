俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）表示，載有38枚外國衛星的俄羅斯聯合號（Soyuz）火箭，已延至明天發射。
俄羅斯聯邦太空總署說，聯合號火箭運載的衛星來自亞洲、阿拉伯與歐洲國家，以及加拿大與巴西，原定格林威治時間20日6時7分（台北時間20日下午2時7分）發射，目前延後到21日6時7分（台北時間21日下午2時7 分）。
俄羅斯聯邦太空總署說，由哈薩克貝康諾太空發射場（Baikonur Cosmodrome）發射升空，運載38枚外國衛星的聯合號2.1a（Soyuz-2.la）火箭已延後發射。
署長羅戈辛（Dmitry Rogozin）說，由於檢測到電壓驟升，發射計畫因此延期。
他告訴俄羅斯新聞社（RIA Novosti）說：「我們決定不要冒險。」
火箭預定把18個國家的38枚衛星置入地球軌道，這些國家包括韓國、日本、加拿大、沙烏地阿拉伯、德國、義大利與巴西。
38枚衛星當中包括Challenge-1，這是首枚完全由突尼西亞自製的衛星，由突尼西亞的電信集團Telnet製造。
(中央社)
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