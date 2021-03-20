海洋電影《男人與他的海》由「黑糖導演」黃嘉俊耗資千萬籌拍，他帶著攝影機從陸地航向海洋、再潛入海中，橫越8500公里的距離，捕捉到許多鯨豚在大海飛越、翻身等難得一見的珍貴畫面，並貼身紀錄投奔海中的2個父親—海洋文學作家廖鴻基及水下鯨豚攝影師金磊，如何正視自己對生命的渴望、像鯨豚般在大海遨游，同時學習向岸上的妻兒付出自己的愛，在現實與理想中掙扎的動人故事。

為了讓大家在大銀幕看見這片寬闊無際的大海，紀錄片於2019年發起群眾募資，喚醒許多海島子民的關注，成功募集近1200萬元。其中備受矚目的「一萬名海洋之子」計畫，20日宣布正式啟動，從小學生到大學生都有機會免費進電影院觀賞《男人與他的海》。黑糖導演更是期待地說：「這個計畫就像撒下一萬顆種子一樣，未必將來會長成一萬棵大樹，但只要產生那一萬分之一的改變，這個世界就將更美好。」

黑糖導演表示，為了讓更多國內年輕學子及早認識大海，因此許下「一萬名海洋之子」公益放映的宏願，希望能在海洋教育上，加深、加寬對學子的影響。20日公布「海洋之子」的報名辦法，因反應熱烈、詢問不斷，決定擴大原先設定的中學生族群，開放小學生和大學生報名，全台灣包含澎湖等離島的年輕學子，都有機會免費進電影院觀賞《男人與他的海》 ，一起感受大海的震撼。該片4月1日上映。

(中時 )