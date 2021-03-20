美國拜登政府上任以來，中美兩國首次高級別官員會談在美國阿拉斯加落幕，過程中雙方硝煙味不斷。國民黨前立委蘇清泉指出，大陸目前是唯一能跟美國在政治、經濟、軍事等相抗衡的國家；萬一拜登認為台灣是一張可以好好利用的牌，台灣反而要看清楚美中對抗的架構與長遠趨勢，「明哲保身」才是上策。

蘇清泉接受香港媒體《中評社》專訪時表示，中國大陸是美國近百年來最強勁的對手，在全球政治舞台上，唯一能跟美國在政治、經濟、軍事、科技、國土、國力甚至是體育上相抗衡、較量的國家，且大陸國力仍在持續增長，不僅更有條件、實力跟美國消耗，大陸的自信心也會隨之增長。因此這也是拜登上台後，要到處拉幫結黨、呼朋引伴以多邊主義的手段對抗中國大陸。2＋2會議就是美中彼此嗆聲、擺高姿態，同時也能各自對國內支持群眾有所交代。

針對台灣議題，蘇清泉指出，萬一拜登認為台灣是一張很好利用的牌，可以協助美國箝制中國大陸勢力出第一島鏈，且台灣是自掏腰包向美國採購大量軍武幫美國看門。兩岸關係不過是中美關係上的一個「小環節」而已，台灣執政黨應看清局勢、調整路線。

蘇清泉接著表示，現在大陸根本懶得跟台灣談，過去幾年幾乎都是「已讀不回」，如今美國要搞「新八國聯軍」修理、打擊中國大陸，但中國大陸已不同以往腐敗的清廷，台灣要看清楚美中對抗的架構與長遠趨勢，懂得明哲保身才是上策。

(中時新聞網)