一波威力不亞於大陸冷氣團的冷空氣，周日晚間來襲！一連影響至下周二（23日）清晨，北台灣急凍約40小時，空曠地區低溫下探12度。中南部及東部，氣溫跟著驟降，低溫都不到20度。下周一（22日）是這波冷空氣最冷的時候，呼籲民眾做好保暖。

中央氣象局直到冷空氣即將來臨前一天，仍模稜兩可地表示，「這波系統強度介於大陸冷氣團與東北季風之間」，究其原因有點複雜，但總歸一句話，就是很冷！

「這次降溫真的很明顯，而且細雨綿綿，體感更有感覺」，預報員陳依秀指出，鋒面率先通過，周日除了飄雨，氣溫一路下滑，「清晨高溫就是當天最高溫了，愈晚愈冷。」

這波降溫將從周日晚間開始影響到下周二清晨，北部、東北部低溫下探13、14度，空曠地區更低剩12度；下周一一整天，都是15度左右的低溫籠罩，到了晚上更冷。整體氣溫回升，要等到下周二白天，高溫可望重返20度以上。

中部、花蓮低溫約15、16度，南部、台東則是17度。陳依秀指出，冷空氣影響期間，有些中層水氣移入，中部以北降雨機率高，中南部山區也有陣雨機率，但目前觀察雨勢都不明顯。

另外冷空氣挾帶強陣風，陳依秀特別提醒，台南以北和東部空曠地區，這幾天都有8至11級強陣風，較強風勢雖以台灣海峽為主，陸地上也是會有滿強的陣風出現。

(中時新聞網)