樂天桃猿陣中強打林立今日不在先發陣容中，賽前總教練曾豪駒才說他狀況不佳，因此改由新人上陣，不過林立代打3打數有2長打，並敲出本季首轟，他賽後表示近況真的不佳，能敲全壘打也是結果論。

今日樂天桃猿打線有多名新人先發，林立、陳晨威等人因打擊狀況不理想從板凳出發，「我的狀況真的滿糟的，可能在跟球上掌握性不高，擊球過程中容易失打，造成結果沒有很好。」

不過此戰林立代打立刻有好表現，5上面對富邦悍將先發投手陳仕朋敲出代打二壘打，是全隊首分，也是此戰勝利打點，「仕朋搶好球機率高，也很對右打者內角球對決，自己狀況不好所以不會多等，積極攻擊。」

林立7局上半又對富邦投手林樺慶敲出左外野2分炮，此戰3支2，安打都是長打，個人攻下3分打點。賽前才被總教練說狀況不佳，不過此戰開轟林立很謙虛，「結果論啦，可能自己有多放重心在擊球上，不管結果如何，重要的是有做到該做的事。」

雖然狀況不佳，不過林立上場就是做好完全準備，他透露當時也沒有想著要打多遠，只是剛好有掌握到投手，「今年投手戰力比以往強，是新的考驗，我們要自己想辦法突破。」

林立敲出本季首轟。（郭吉銓）

(中時 )