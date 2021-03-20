美食交友實境節目《開著餐車交朋友》開播至今2個多月，走訪過台中、台南、高雄、花蓮等地，倒數第二集回到起點台北，最終場開賣前，KID和宋柏緯帶著黃秋生到射擊場紓壓，首度嘗試射擊的宋柏緯，舉起槍不僅全身僵硬，還不斷發抖，甚至被自動退彈的彈殼嚇到大叫，反觀黃秋生姿勢熟練，一連命中2發，沒想到正式比賽時卻失常，輸得一塌糊塗，怒喊：「算了！不打了！這槍跟我不friend！」

隨著這趟旅程即將結束，3位主持人的互動也多了點離別的感傷，閒談中KID問黃秋生：「你之後跟朋友聊天的時候會不會想到我們？」黃秋生感傷回應：「你打算以後不跟我見面了嗎？」突如其來的感性讓KID和宋柏緯感動，宋柏緯說：「雖然秋生哥平常很嚴肅又理性，但他其實很感性，感受的到他很愛我們。」KID透露：「有次面對記者的訪問，我抱怨他亂講話，秋生哥一邊握著我的手一邊哄我，雖然他沒說太多，但我知道他在表達對我的在乎。」私底下的黃秋生，除了不寒而慄的螢幕形象外，更多的是溫暖和感性。

回想起過去拍攝的點滴，KID爆料宋柏緯承認自己是「媽寶」，笑曝「上次我們在聊各自辛苦的過去，他卻說自己沒有真的辛苦或窮過，我想說這是什麼媽寶話，他竟然還回應『我好像真的是媽寶』」，讓宋柏緯哭笑不得，急忙表示自己雖是媽寶，但工作非常認真。節目每週日晚間10點，於LINE TV、東森綜合台32頻道同步播出。

(中時 )