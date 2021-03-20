告五人將舉辦「在這座城市遇見了你」巡迴演唱會，從5月1認真自台中Legacy起跑，5月15日在台北Legacy，5月29 日在高雄LIVE WAREHOUSE，一共三場演出，滿足三地歌迷，演唱會門票在20日開賣，三場門票瞬間秒殺，粉絲紛紛敲碗加場，告五人相當感謝大家對新專輯《運氣來得若有似無》和「在這座城市遇見了你」巡迴演唱會的支持，直說會好好演出答謝各位。

告五人「在這座城市遇見了你」巡迴演唱會票價超佛心，預售票$999、雙人預售套票$1888，早在開賣前就引起哈瓜們熱烈討論，就怕搶不到門票，果然，門票在5分鐘內光速售罄，大展高人氣。團員犬青既開心又有些緊張地說：「11點58分的時候我也跟著好緊張，但很開心大家喜歡這些歌，我們三個會更努力地唱到更大的場地！」

雲安表示：「謝謝我們的歌迷，我們的哈瓜。接下來，我們一起去冒險，做最勇敢的人」哲謙說：「非常謝謝每位哈瓜的支持，迫不及待在現場碰面！讓我們一起創造每一場永生難忘的演唱會！」

(中時 )