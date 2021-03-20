有「小金城武」封號的涂善存，近期主演BL劇《HIStory4-近距離愛上你》熱播中，他與劇中CP陳立安及導演陳怡妤日前上POP Radio《幕前幕後偷偷看》節目暢聊拍戲趣事。涂善存首次挑戰BL劇，角色「蕭立呈」跳脫以往戲路，展現搞笑喜劇天份，不僅常讓對手演員笑場，即興搞笑也讓導演「翻白眼」，涂善存爽喊「我做到了！」劇播出後他臉書粉絲一週內暴增3萬，原以為都會是腐女粉，沒想到男女參半，被讚是「男女通吃」。

涂善存曾演出《飛魚高校生》、《女力報到》、《天堂的微笑》、《靈異街11號》等劇，及電影《這一刻想見你》、《女優，摔吧！》等，也參與20多支MV拍攝，為近期受矚目新生代演員。這回在《近距離愛上你》中也獻唱自創曲，導演讚涂善存創作曲真誠，雖樸實無華卻打動人心，鼓勵他繼續創作。

首度擔任主演的陳立安，經紀人是「Energy」成員牛奶，他透露被經紀人簽約過程很特別，原來牛奶在電視上看劇，雖陳立安並非主角，卻認為他「自帶光環」讓人看見，因此決定要簽他。導演透露，選角時篩選上百位高顏值小鮮肉，試戲時要演員「真親」，涂善存、陳立安CP感特別好，開拍第一天就知道自己選對人，讚他倆是good kisser。涂善存聽聞搞笑說「我們該不會是靠親吻拿到角色的吧？」

主持人toto問到兩人劇中吻戲多，是否會「假戲真做」？兩人表示拍戲時特別融入，這段時間戲裡戲外都只有彼此。訪問最後，導演感性說到，因工作忙常不在家，希望兒子考試順利，她是兒子永遠的後盾，一番話讓涂善存、陳立安直呼想當她兒子。而陳立安則感謝父母支持，也願為他改觀。涂善存則突然感性謝謝經紀人許維琪（Vicky）一路陪伴，在疫情期間讓他工作不減反增，自己會更努力，要讓經紀人向螃蟹「橫著走」。更多精彩的節目於周日晚上六點播出的《幕前幕後偷偷看》。

(中時 )