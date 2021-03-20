就算沙巴斯丁、伊波卡兩名外籍生先後犯滿畢業，丹尼爾也因腿傷退場，世新大學20日在富邦人壽大專籃球聯賽男生組4強賽，仍靠全隊5人得分上雙的平均火力，最後以85比77擊敗義守大學，隊史首次闖進冠軍賽，21日將跟政大爭冠。

世新總教練何正峰賽後表示，這場比賽本土球員盡了全力，甚至可以算是完美，畢竟曾用「半個台灣人」阿巴西搭配4個本土球員上場，還把領先幅度順利拉開，「儘管最後關頭碰上一點亂流，畢竟體能明顯出現下滑跡象，我們仍把勝利留下。」

「前次跟義守在複賽交手，我們後面遭到逆轉擊敗，當時我弄到腳抽筋，」攻下全隊最高20分的世新主控陳建銘表示，「所以後來我刻意加強體能，這次順利靠意志力撐過。」阿巴西也拿17分，伊波卡14分，李威廷13分，陳建鴻12分。

世新將於明天冠軍賽遭遇政大，同樣追逐隊史首冠，何正峰表示，相信這也是很辛苦的戰義，將會按照先前設定策略應付，「比較麻煩的是，丹尼爾的腿傷還蠻嚴重，看來不宜再次出賽，當前還沒找出傷勢原因，或許要等檢查過後才能確定。」

何正峰明天也將同時帶領世新男、女籃爭冠，「我從沒想過會同時帶領男、女籃爭冠，我想就是盡力，拿下男女雙冠當然是目標，重點還是球員要比我還想拿下冠軍，這樣才有用吧！」

(中時 )