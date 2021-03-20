台灣壽司郎推出活動，引發這場轟動全台的「鮭魚潮」，逾300人改名就為了享用鮭魚大餐，只不過，這次壽司郎的行銷到底算不算成功？這些鮭魚會不會回游呢？專家曝3個關鍵點很重要。

日本連鎖壽司店「壽司郎」在台灣推出優惠活動，於3月17日、18日2天期間，只要姓名中同音1字享9折優惠、同音2字享5折優惠，而如果名子中真的有鮭魚2個字的，則用餐免費。

不少人認為，壽司郎辦這次的活動，只是想做個噱頭，認為台灣不太會有人真的名子裡面帶有「鮭魚」2個字，然而，意想不到的是，為了吃鮭魚，不少人直接去把名子改了，而這也打亂了壽司郎的陣腳。

品牌通營運長鄭宗信表示，若是從品牌行銷來看，可以透過3個角度來觀察，一、能否讓人們做行為上的改變即為「流量」；二、會不會回扣到品牌的主要本質即為「質量」；三、在這波熱潮過後，會不會變成真正的顧客即為「留量」。鄭宗信說，從上述3點看來，前2點壽司郎明顯是成功的，但第3點仍需持續觀察。

壽司郎曾在去年7月被民眾在網上爆料，在用餐時，目睹一隻灰色老鼠在壽司輸送帶上狂奔，而在之後壽司郎也立刻發出聲明表示，所有壽司已銷毀，並緊急閉店消毒；可見壽司郎危機處理行動快速，今年又推出鮭魚活動聲量逐漸上升，行銷手法非常高明。

(中時新聞網)