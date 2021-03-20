民視《綜藝大集合》歡慶播出第1000集，主持人胡瓜與阿翔開場就特別演唱了節目主題曲〈獎金送〉，歌詞中「送、送、獎金送」，為了搭配這樣的歌詞，決定在1000集來獎金大放送，胡瓜登上起重機，準備「玩具紙鈔噴槍機」，由上往下噴灑紙鈔，直接「被舉到」二樓高，讓胡瓜不禁哭喊：「這麼高我也會怕啊！」

遊戲規則是在200張紙鈔噴完後，用身體任何部位吸取最多紙鈔的一組，就可以獲得獎金，大家躍躍欲試，郭忠祐及張文綺，異想天開用公主抱方式，只為了接觸面積比較大，郭忠祐覺得以他的體力絕對沒有問題，但2人竟為此發展出「更親密的接觸」，讓所有人驚呼連連。除了藝人上節目有獎金拿，製作單位還準備4台洗衣機陸續要送給觀眾。

還邀請到10幾年前在《綜藝大集合》，校園經典3合1「擠眉弄眼」戰役中的校園盟主名叫「小開」的大學生，小開表示：「10幾年前還是青澀的大學生，當初就是靠著參加節目的比賽，維持他大學的生活費」，如今他不僅事業有成，也成家立業了，這次特別帶來妻兒，一起回《綜藝大集合》溫馨的大家庭，胡瓜馬上請出當年的對手「徐可」，徐可表示沒想到節目已經陪伴大家這麼久，自嘆「擠眉弄眼」的實力已經大不如前。節目每周日晚間8點播出。

(中時 )