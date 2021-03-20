樂天桃猿今天靠著先發投手張喜凱5.2局飆出7次三振好投帶領，加上從板凳出發的林立敲出2支長打、貢獻3打點，以6比0擊敗富邦悍將；喜迎生涯首勝的張喜凱也盼自己能夠成為「台灣新一代潛水艇」。

2019年參加季中選秀加入中職的張喜凱，直到去年季末才在一軍亮相，出賽3場、2場先發，但勝投尚未開張。今天面對一軍首度對決的富邦，雖然投出4次四死球，但他都能冷靜化解危機，賽後也獲得總教練曾豪駒的誇讚。

「今天他整個狀況、快慢節奏都調整不錯，讓對手擊球點無法掌握。」曾總指出，過去張喜凱在投到7、80球時就會有個瓶頸，今天他順利跨越，用球數也是生涯新高的96球，「兩次危機他都處理得很好，我相信這會對他的信心提升很多。」

張喜凱在2局下成功化解滿壘危機，但在6局下2出局、無人出局時卻對蔣智賢投出保送，賽後他也有些懊惱，「其實有點滿可惜的，自己有點閃躲，那時候應該要更大膽去丟。今天自己是做得滿好的，跟我賽前、這幾天的準備想法是一模一樣的，很冷靜、專注在球場上。」

對於今天自己的表現，張喜凱並未給自己打分數，「但我很開心能把自己想做的做出來，很冷靜、專注的面對，雖然我沒給自己打分數，但學長老虎（黃子鵬）、（王）溢正都認為是100分。」

樂天桃猿張喜凱先發5.2局奪下生涯首勝。（毛琬婷攝）

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