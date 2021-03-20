西濱快速道路今（20日）下午2點左右發生嚴重車禍，一輛水泥預拌車追撞前方一輛小客車，造成小客車起火燃燒，車內2人死亡，還有一名50多歲男子全身80％燒燙傷。一名目擊者透露，事故發生當下，他立刻拿滅火器協助救人，但肇事駕駛只顧著在旁邊講電話，完全不幫忙。
警方調查，來自苗栗縣的根姓女子帶著外甥，由大伯開車前往台中醫院探視姊姊，沒想到返回苗栗途中，行經西濱快速道路時，因不明原因緊急煞車，後方水泥預拌車來不及反應直接撞上，小客車當場燒成火球，根女和外甥被燒成焦屍，至於根姓大伯雖幸運逃出，但全身嚴重燒燙傷，仍在醫院急救中。
根據《ETtoday新聞雲》報導，有目擊民眾透露，當時他人在幫忙滅火，用光了2支滅火器，肇事駕駛卻站在旁邊講電話都不幫忙，讓他看了超傻眼。
據悉，根女上月24日才因為車禍，至今還在治療，怎料才隔一個月，胞妹和2歲長子竟因火燒車喪命，讓她在2個月內痛失丈夫、妹妹和2個孩子，悲慘遭遇令人不勝唏噓。
(中時新聞網)
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