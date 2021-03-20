一向被視為最愛談女權的民進黨立委范雲，面對同黨立委王定宇的同居疑雲，先前一直未表態，直到19日才說，「請告訴我有哪些議題我應該要處理」。此話一出，引發國民黨立委李德維在臉書表示，「范雲委員終於發聲了，但是卻像是剛從火星度假回來般的腦筋空白」。

面對王定宇同居風暴，范雲先前一直未表態，後來終於回應提到，「如果有民進黨任何一位立委女性找我的話，如果我們釐清她受到傷害，當然會為她站出來，因為過去國民黨的受害女性找我，我也調查後協助開記者會，王定宇事件，可能有些細節自己沒注意到，那請告訴我有哪些議題應該要處理」。

面對范雲的說法，李德維20日在臉書表示，10天來王定宇的人生實境秀，就鄉土劇一樣曲折離奇，不只是週刊披露的訊息，還包括王定宇每天拋出的說詞，他為了「脫身」，一下子說以為是閒置空屋才租，儼然顏若芳是個硬闖進來送早餐的女房東；一下又說顏若芳是哥兒們、坐過顏若芳便車比我多次的男生比比皆是，難道顏若芳副業是位Uber駕駛？

李德維質疑，顏若芳卻疑似被下「封口令」，又或者顧及舊情而不願為己辯駁，必須道歉「深自檢討」，甚至暫停發言工作，但王定宇依舊恍若無事，每天大放厥詞，即便有所謂「四個歉意」，但綜觀他的言行，也只是虛應故事。

因此李德維質疑，難道一位男性對女性的羞辱，一個政黨對男女的差別待遇，這些范雲都沒有注意到？或者她認為這不是應該關照的性平議題？對比無端被王定宇扯入同居風波的立委何欣純，她的反應是直接了當，黨內才終於有人說破王定宇一直在說謊，但范雲還在自欺欺人。

(中時新聞網)