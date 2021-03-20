江宏傑今(20日)下午2點多突然現身松山機場，全家出動親自送福原愛母親返回日本。他稍早更在社群網站寫下與丈母娘分別的心聲，坦言無奈不捨但仍必須分開，也透露在福原愛母親離開台灣前夕，兩人促膝長談聊了很多。

江宏傑今日帶著女兒、爸爸與姊姊等人，現身機場送丈母娘搭機返日，頭戴鴨舌帽的江宏傑，面對大批媒體追問與福原愛婚變風波，態度依舊低調，一律只回答「謝謝、不好意思」。直到剛剛，江宏傑終於選擇用IG限時動態說出真心話。

江宏傑不捨與丈母娘分別，IG洩心聲。(取自江宏傑IG)

江宏傑PO出一張自己揹著著兒子，而女兒則是與丈母娘背靠背坐在草地吃東西的溫馨照片，百感交集地寫下與丈母娘離別心情，「離開之前聊了很多，無奈不捨但始終還是必須分開，聽到您回到老家心情更加複雜，但希望您可以一直平安健康，跟在台灣的時候一樣快樂開心。」

福原愛與江宏傑驚傳4年婚變，正當外界還在等待福原愛何時返台，她的媽媽今日卻突然現身松山機場，準備搭機返日。隨後福原愛也透過聲明，坦言經過兩家人的討論，決定讓年紀大且需要人照護的媽媽先行返日。至於她與江宏傑2個孩子未來該何去何從，福原愛則抱歉直言還無法跟大家報告，盼外界包涵。

(中時新聞網)