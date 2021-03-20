中天《鄭亦真辣晚報》

美國總統拜登上任以來，美中雙方最高層外交官員首次在阿拉斯加進行會晤，中國大陸表明，在台灣問題上是不可逾越的紅線，大陸政府沒有退讓空間。前駐紐西蘭大使介文汲分析認為，如果美國起了壞心的話，想挑起兩岸爭端，問題就蠻嚴重的。他話鋒一轉，總統蔡英文連AZ疫苗都不敢打，台海若發生問題，她真的會跟我們人民在一起嗎？

介文汲在中天《鄭亦真辣晚報》節目中表示，其實最敏感的就是台灣問題，因為新疆深處內陸，美國的手伸不進去，而香港現在已經是大陸領土，中國大陸也有比較多的一些底氣。可是所謂的台灣問題，對大陸來講，則是他們感覺最棘手的，因為台灣如果出現狀況，最大的問題是，不管是誰在執政，它的選項都很少。

介文汲指出，台灣若出現獨立的情況，先不說今天面對的是大陸政府，即使換了其他政府，只要像北京面臨這種所謂國家分裂的問題，從國家分裂法，沒得選擇，可能會兵戎相見，國際上非常清楚。所以如果美國起了壞心的話，想挑起兩岸爭端，它若覺得自己出手不行，恐要藉總統蔡英文的手，那若真把我們2300萬人的生命，放在賭桌上去賭的話，問題就真的蠻嚴重的。

介文汲認為，蔡總統現在是連AZ疫苗都不敢打，我們能信任她嗎？現在疫苗在全世界，都是元首第一個打，蔡總統為什麼不第一個打，說實話，今天她承擔的風險若是十萬分之一，連這個風險都不能擔，如果今天台海發生問題，我們對她會有什麼信心，她會真的跟我們人民在一起嗎？從小小的一個疫苗也能看出，這些官員對台灣老百姓生命財產的態度了。

(中時新聞網)