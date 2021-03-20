珍愛藻礁公投連署引發各界對未來供電的關切，蔡英文總統今天表示，如果一切順利，燃煤和燃氣發電的比例，預計到2025年將會與2015年時的比例互換。她希望中央和地方一起努力達成。「畢竟早一天燃氣，就少一天燃煤」。

蔡英文今晚在臉書指出「早一天燃氣，就少一天燃煤！」這幾天，有許多網友留言問她「不重啟核四，要靠什麼發電？」她要向大家報告：台灣的能源轉型方向很明確，就是「展綠、增氣、減煤、非核」。

除了全力衝刺綠能發電外，她說，為了因應「淨零碳排」的新標準，減少使用燃煤的火力發電勢在必行，燃氣已經成為供電穩定、減碳又減空污的重要選項。

她知道中部的民眾，非常關心台中火力發電廠的議題。蔡英文表示，正全力和台中市政府協調，將中火從燃煤改成燃氣；也樂於見到台塑公司把麥寮電廠從燃煤改成燃氣，並願意提供必要協助。

為了大家的健康，也為了供電穩定跟降低碳排和污染，她很希望中央和地方一起努力達成。畢竟早一天燃氣，就少一天燃煤。並表示，如果一切順利，燃煤和燃氣發電的比例將會互換，其中燃煤發電占比從2015年的45.4％，預計2025年下降為27％；燃氣發電占比從2015年的30.6％，預計2025年成長到50％。

蔡英文強調，她能理解，在能源轉型 過程中，難免會遇到一些挑戰，或是中央跟地方有不同的意見。「但我也相信，只要我們都抱著讓台灣更進步的期盼，就沒有不能攜手解決的問題。只要團結，就能通過考驗，讓台灣繼續穩定成長、進步！」

(中時 )