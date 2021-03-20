副總統賴清德20日出席桃園龍德宮徒步繞境起馬儀式，賴清德表示，防疫表現良好，才能舉辦繞境進香，目前疫情已經進入注射疫苗階段，政府在國際採購、國內研發都很順利，只要大家配合、團結，就能維持防疫成果。
賴清德在桃園市長鄭文燦等人陪同下，出席起馬儀式，賴說，8天7夜繞境，要走超過400公里，代表蔡英文總統，恭祝龍德宮繞境平安、成功，也感謝龍德宮保佑台灣國泰民安、風調雨順，防疫能夠成功。
賴清德又說，能舉辦進香繞境儀式，要感謝蔡總統超前部署、全國人民響應，以及醫護站在第一線。因日前衛福部桃園醫院群聚感染，賴清德也說，感謝鄭文燦、陳時中防疫領導有方，順機化解難關。他也稱讚蔡總統一手防疫、一手拚經濟，我國防疫成功國際有目共睹，在2000萬以上人口，我們表現第一。
賴也表示，疫情已經進入注射疫苗階段，陳時中也宣布，下周起第一線醫護開始注射疫苗，我國際採購、國內研發都很順利。強調政府會做很好、很周全措施，確保大家健康，只要大家配合、團結，就能維持這樣的成果。
(中時 )
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