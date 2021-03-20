曾是台北人引以為傲的士林夜市，一度沒落到小貓兩三隻，沒想到近日又開始出現人潮。台北市副市長蔡炳坤今晚在臉書PO照，只能以「萬頭鑽動」來形容了，小小一條巷子被遊客擠得水洩不通，幾乎看不到盡頭。

「好友傳來今晚（週末夜）士林夜市的人潮，滿心感動與期待，誰說台北今夜冷清清？」蔡炳坤的PO文，引起不少網友詫異，對於士林夜市在冷氣團來襲前一晚，竟出現滿滿人潮，感到不可思議，「很久沒看到這種盛況了」、「前陣子就開始有點人氣，沒想到今晚更滿」、「士林夜市要復活了嗎」。

台北市長柯文哲日前表示，想重振士林夜市商圈，要靠台北表演藝術中心開幕才有救。

蔡炳坤強調，市府有信心在今年做好相關整備工作，「明年以文化（士林北藝無圍牆博物館）為底蘊，以大型活動（台北燈節+白晝之夜）為內涵，加上北藝開幕演出能量，明年士林北藝元年，風華再現指日可待！」

不過若在白天前往士林夜市周邊，店面待租的告示仍隨處可見，晚上主要熱鬧的範圍，以小吃攤販較集中的區域為主，人氣尚未出現滿溢效果。士林夜市在北藝開幕前的這一年過渡期，能不能自救、重返榮耀，是許多人關心的議題。

(中時新聞網)