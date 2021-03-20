「路透社」報導，丹麥20日又通報2起接種阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）疫苗後，出現血栓症狀的案例，且其中1人不幸死亡。目前全球有多國已暫停接種AZ疫苗。

根據報導，丹麥首都哥本哈根公立醫院主管當局表示，本次通報的2例皆為醫院員工，兩人皆在接種AZ疫苗後的14天內出現血栓症狀，其中1人已不幸死亡，另1人則狀況嚴重，還出現腦出血的症狀。

丹麥藥品管理局（Danish Medicines Agency）則確認已接獲2起「嚴重通報」，但並未提供更多細節。該局的藥物安全性代理主任伊瑞克森（Tanja Erichsen）20日在推特上表示，目前正處理兩件具體案例，會徹底檢視相關案例，以確定此類嚴重副作用是否與疫苗有關。

由於國內出現接種後發生血栓症狀的案例，丹麥本月11日暫停施打AZ疫苗，成為全球十多個全面或部分暫停施打AZ疫苗的國家之一。歐洲藥品管理局（European Medicines Agency）執行主任庫克（Emer Cooke）18日承認，目前仍無法排除AZ疫苗造成血栓症狀的可能性，但仍重申施打AZ疫苗「利大於弊」。不過丹麥、瑞典與挪威等三國表示，其仍需要更多時間來評估是否繼續施打該疫苗。

阿斯特捷利康公司拒絕評論丹麥通報新案例一事，僅重申該公司首席醫療官泰勒（Ann Taylor）18日發表的聲明，其強調疫苗安全是「最重要的」，感謝歐洲藥品管理局承認AZ疫苗對抑制新冠肺炎（COVID-19）疫情的貢獻，並相信在經過仔細評估後，AZ疫苗將在全歐洲範圍繼續施打。

(中時新聞網)