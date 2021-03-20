壽司郎推出免費吃鮭魚活動，吸引了大批大學生改名狂吃，似乎讓店家始料未及，不少店員結單時臉色都不太好看。對此有網友發文問，台灣人是不是幫壽司郎上了一課，引發討論，但內行人就指出，實情根本完全相反。

網友在PTT八卦版PO文「台灣人有給壽司郎上一課嗎？」，他表示，這次壽司郎的活動企劃，不知道是不是日本人，完全不熟悉台灣人的狼性，「被台灣難民狠狠的上了一課」，更直問「企劃負責人現在是不是正在對公司土下座道歉？」

文章PO出後引發熱烈討論，但幾乎一面倒被臥虎藏龍的鄉民們反駁：「你哪來的自信覺得台灣人幫人家上課？」、「是壽司郎行銷給台灣上了一課吧...」、「超級廣告，爽爽賺好嗎」、「幾十萬就有那麼大的廣告效益，根本行銷模範」、「根本行銷之神好嗎」、「是壽司郎幫你各位行銷公司上了一課」、「就是太懂台灣人了，才會有這一波神操作」、「超爽行銷吧，現在誰不知道壽司郎？」、「行銷直接升官了好嗎....這個廣告效益超猛」、「連國際媒體都報導了，你說呢」、「台灣人以為賺到，其實是幫人數鈔票」。

更有人預言，表示壽司郎短短2天就創造超高流量與知名度，未來繼續推出鮪魚、鰻魚等都有可能。

(中時新聞網)