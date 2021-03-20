美股上周五漲跌互見，科技股為主的那斯達克指數因美債殖利率回落收高，但道瓊指數受到銀行股重挫拖累而收黑。聯準會（Fed）主席鮑爾預定本周前往國會作證，多位Fed官員也將發表談話，料牽動本周美股走勢。

Fed上周三的政策聲明依舊偏鴿，美債殖利率應聲走跌下美股隨之回穩，然周四美債又見拋售潮再度推高殖利率，美股三大指數重挫全黑。

美國10年期公債殖利率，上周五從周四的1.75％高點滑落到1.72％，但仍盤旋在14個月高點附近。

市場交易員認定Fed甘願放任通膨和經濟升溫，本周債市專家將緊盯鮑爾及其他Fed官員的發言，是否會釋出進一步訊息。

鮑爾本周二、周三（23、24日）將與美國財長葉倫聯袂出席國會聽證會，就疫情紓困方案與經濟發表證詞。另外鮑爾預定在周一（22日）上午前往國際清算銀行，以央行創新為題進行演說。

Fed兩位副主席克拉瑞達（Richard Clarida）和奎爾斯（Randal Quarles）、Fed理事布蘭納德（Lael Brainard）、紐約聯儲銀行總裁威廉斯（John Williams）等央行官員，也將在本周陸續發表談話。

市場憂心通膨蠢動而緊盯Fed如何應對之下，Fed偏好觀察的個人消費支出（PCE）物價指數於本周五（26日）出爐，勢必為投資人另一關注焦點。美國1月核心PCE物價指數年增1.5％。

上周五道瓊工業指數收跌0.71％，以32,627.97點作收。標普500指數幾近平盤收跌0.06％，報3,913.1點。那斯達克指數因科技股轉強終場漲0.76％，收在13,215.234點。

周線方面三大指數全黑，道指周跌0.5％，標指和那指皆周跌0.8％。道指寫下周線連2黑，標指是最近3周來首見周線收跌，小型股為主的羅素2000指數最慘，上周跌幅將近3％。

道指與標指上周五表現低迷，主要受銀行股拖累。Fed在美股盤前宣布，因應疫情的銀行補充槓桿率（SLR）放寬措施本月底期滿不再延長後，標指銀行股指數下挫1.6％。

(工商 )