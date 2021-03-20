行政院會11日通過「房地合一稅2.0」修正草案，條文將適用範圍回溯至2016年起取得房地，引發民間恐慌。對此，行政院發言人羅秉成今日表示，施行日期仍需周全考量，尚未定案。

政院版房地合一稅2.0修正案已送交立法院審議，力拚本會期完成修法，抑制炒房，將短期交易課35％以上重稅，由二年延長為五年，未來持有二年內出售課45％，持有超過二年、未滿五年出售課35％，並將境內法人、預售屋及特定股權交易納入比照適用。

房地合一2.0官方版曝光後，外界高度關注「日出條款」如何訂定，包含適用範圍是否回溯及何時生效。根據行政院版修正條文，只要是2016年起取得的房地，未來修法完成生效後，都要適用2.0版課稅。

不過，對於溯及既往至2016年起取得的房地，雖然有人贊成，但也出現反彈、恐慌聲浪，質疑回溯課重稅，政府失信於民。

對此，羅秉成指出，房地合一稅修法施行日期是由行政院訂定，相關法律效力由財政部看日後修法動態做規劃；至於溯及既往的問題，要看日後立法院審查動態情形才會定案，相關法律條文與最後施行時間該怎麼訂，必須要有周全考量。

(工商 )