隨著澳洲要求科技巨頭Facebook、Google應向新聞媒體支付費用，全球掀起一股對科技巨頭索取費用的風潮，不少國家對澳洲的「新聞議價法」表示支持，納入考量，而近日傳出，維基百科也打算向科技巨頭索取內容費用了。

據《Wired》報導，維基百科的營運組職「Wikimedia Foundation」將成立「維基媒體基金會（Wikimedia Enterprise）」，主要對大型科技公司進行內容付費的服務，使需要用到維基百科的公司、組織，能夠更簡易的連結到資料庫中，並讓科技公司授權發布。

由於目前，亞馬遜的Alexa、蘋果的Siri和Google使用維基百科的內容回答用戶問題，但他們並未向維基百科支付任何費用。新的合同將改變維基百科與這些科技公司的關係，並與蘋果和亞馬遜等科技巨頭建立公平的競爭環境。

維基媒體執行董事Katherine Maher曾在2018年採訪表示，維基百科的內容可以無償的供任何人重複使用，我們的宗旨在於，每個人都可以享有免費的知識。希望世界各地的人們可以共同豐富著維基百科，但同時，我們也鼓勵使用內容的公司，可以做一些回饋。

危機媒體基金會營收總監Lisa Seitz-Gruwell也在該場訪談中提到，雖然維基百科的內容對所有人都是免費的，但卻有些公司使用維基百科的內容獲益；然而，維基媒體基金會一直都是由用戶的捐款來維持營運，但有些使用內容的科技公司並非都有捐款。

報導指出，目前維基媒體基金會正與蘋果、亞馬遜等科技巨頭談判，計畫將於2021年6月以前完成事項。

(中時新聞網)