國民黨前主席朱立倫的外甥蔣豐懋今晚在圓山飯店舉辦婚宴，朱立倫和大家互動熱絡，拍照合影，笑容全寫在臉上。（讀者提供）

國民黨前主席朱立倫家裡喜事連連，今晚曾任台中市長盧秀燕競選總部發言人的外甥蔣豐懋，在圓山飯店舉辦婚宴，朱立倫的「姨婆」、前副總統呂秀蓮現身獻祝福成為婚宴一大亮點，呂上台致詞時還提到朱立倫跟進她進入桃園縣政府，未來就換朱立倫進總統府，此話一出立即引起如雷般的掌聲，眾人也齊聲稱「好」，坐在主桌的朱立倫則展現一貫的微笑。

朱立倫日前透露，今天要參加外甥蔣豐懋的婚宴，無法出席國民黨青年部舉辦的「青年住好」願景營，坦言「舅舅怎麼能不去」。今晚蔣豐懋在台北市圓山飯店完成結婚人生大事，多名中常委、中央委員、黨代表紛紛出席，席開55桌，場面浩大，菜色也相當豐富，有羊小排、石斑、佛跳牆等共12道佳餚。

值得注意的是，前副總統呂秀蓮也現身參加婚宴，並受邀上台致詞，呂打趣地說，「我之前離開桃園縣政府，朱立倫後腳進來。我之前離開總統府，接下來就換朱立倫進總統府了！」這番話立即引起現場歡聲雷動。

朱立倫受訪時說，參加外甥蔣豐懋婚宴的心情相當開心，希望蔣豐懋能早生貴子，到時候就升格當「舅公」。而蔣豐懋的弟弟蔣豐蔚去年6月和藝人吳宗憲二千金吳則含求婚成功，是否好事將近？朱說，這要經過親家允許才能透露，「應該快了，都在安排中」。

與會人士說，婚宴現場瀰漫著溫馨幸福，朱立倫和黨代表、中央委員互動熱絡，面對拍照合影的要求，朱立倫來者不拒，可以看得出來朱立倫格外放鬆，笑容全寫在臉上。

這位人士表示，朱立倫父親朱樟興曾擔任國大代表，同時是外省老兵，從小在外婆家學到一口流利的台語，為芋頭番薯綜合體，外婆家則是位於桃園市大溪頭寮的「梅鶴山莊」，呂秀蓮跟外婆家有親戚關係，朱立倫要稱呂秀蓮「姨婆」。

(中時 )