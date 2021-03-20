中天《鄭亦真辣晚報》

AZ疫苗已於3月3日抵台，但卻拖了20幾天，預定3月22日才要開始施打，目前只剩3個月的效期；衛福部長陳時中表示，無論藥品、疫苗仍需花時間逐批檢驗、運送，會在效期內施打完。前衛生署長楊志良認為，拖了20幾天才要開始施打，這裡頭有很多貓膩。

楊志良在中天《鄭亦真辣晚報》節目中表示，蘇院長陳部長要帶頭注射，少掉蔡總統。英國女王伊莉莎白二世94歲，及夫婿菲利普親王99歲，他們都帶頭打了，美國歷任、現任的總統拜登都打了，我們全民呼籲一下，是不是蔡總統也來示範一下。

楊志良質疑，AZ疫苗3月3日抵台，但是拖了20幾天才要開始施打，這裡面有很多貓膩，疫苗進來以後，只要確定運送當中有保持溫度、包裝有沒有破損、文件有沒有備齊；他聽到還有細菌培養，都快要昏倒了。其實這個疫苗安不安全，除了運送跟包裝以外，所有的責任都在原廠，我們卻要等20天，檢查他安不安全莫名其妙，所以如果到時候打不完，他覺得衛福部要付重大的責任，為什麼要搞這麼久，才確定它是安全的，這從來沒有過。

楊志良接著指出，我們以前從國外進口這個藥品，只要美國的FDA或是英國EMEA通過的，我們最後作文件審查，這次卻耽誤20天，如果他們打了以後，下次非打AZ不可，不能再打別的疫苗，顯然時間很緊迫。蔡政府說要好好的溝通，但很多有關疫苗的事卻都列入機密，這算是會溝通的政府嗎？

(中時新聞網)