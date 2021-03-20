赴美上市的中國最大網路問答平台「知乎」美東時間19日向美國證券交易委員會（SEC）更新招股文件，計畫在紐交所掛牌上市，知乎此次公開發行將同步進行私募配售（CPP），最高融資額超過10億美元。

財華網20日報導，知乎將以每股ADS（美國存托證券）9.5至11.5美元的價格，公開發行5,500萬股ADS，每股ADS對應0.5股A類普通股。阿里巴巴、京東、騰訊、Lilith Games一併參與知乎此次私募配售，合計認購2.5億美元等值股份。瑞信、高盛、摩根大通則擔任此次上市主承銷商，並享有825萬股ADS的超額配售權。

報導稱，2010年成立的知乎，聚集了中文互聯網科技、商業、影視、時尚、文化等領域極具創造力的人群。根據CIC的調查，就2020年平均移動月活用戶和收入而言，知乎已是中國最大的問答式線上社區，也是中國前五大綜合線上內容社區之一，在中文互聯網內容賽道上獨樹一幟，被市場認為是最具有特點和稀缺性的投資標的。

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