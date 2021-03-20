WHO官網訊息，AZ疫苗僅有六個月效期，本月初抵台卻只有三個月的效期，對此，衛福部長陳時中今天表示，無論藥品、疫苗都有一定的效期，仍需花時間逐批檢驗、運送，但效期並沒有比較短，也會在效期內施打完。

對於抵台疫苗，僅有三個月效期一事，陳時中指出，疫苗出產效期多半都是半年，因為還要逐批檢驗，會照原來的效期打完，且這批疫苗會如期打完，也不會有問題。

媒體問花同樣的錢，卻買到效期比較短的疫苗會不會比較吃虧，陳時中強調，沒有效期比較短的問題，從出場到運貨所耗的時間，且一般藥品、疫苗都有一定效期，且效期比較短，若有需要才可延期，但這批疫苗不會用到延期的時候。

對於疫苗的施打時間，陳時中說，施打時間，透過專家根據各種最新資料分析、建議來決定施打日期，目前預定3月22日開始施打。

陳時中還說，「打疫苗，利大於弊」不僅保護自己，可以阻斷疫情傳播鏈，也建議施打疫苗的對象，可待在施打的醫療院所半個小時，觀察有沒有特殊的症況，施打後14天，有任何疼痛、不適，可向施打的院所聯絡，或可下載相關QRcode資訊，及時反應症狀。

(工商 )