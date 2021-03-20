一名人夫不知是炫耀還是求救，他自曝老婆婚後「像變了一個人」，幾乎每天都要，且一夜至少2、3次，人夫不堪操勞，有時配合意願低落，兩人甚至會為了床第之事爭吵，氣得老婆放話「難道要我去外面找男人嗎？」網友笑原PO人在福中不知福；但也有人認為，原PO只是在幻想。

一名男網友在臉書社團「靠北婚姻2.0」PO文，開頭就說「想請問大家，我有病，還是老婆有病？」他透露，和老婆因信仰緣故，婚前從未有過性行為，兩人直到婚後才開始探索「所謂的魚水之歡」。

沒想到新婚至今短短3個月，老婆像是深處慾望完全被開發，除了月事期間，「幾乎每天晚上都要，至少2、3次，我有一晚還高達6次。」這位被操到腿軟的人夫，已盡全力配合，老婆作風卻愈來愈大膽，讓他大喊吃不消。

原PO無奈表示，他真的不行了，兩人有時甚至會為了「愛愛的事」吵架，「怎麼結婚跟我想像的完全不一樣。」

網友虧原PO，「我覺得你心理有問題，該去看醫生」、「不然你就讓她懷孕，可休息10個月」、「炫耀文嗎？叫單身狗情何以堪」。也有人不信，「我覺得你幻想成分居多，不是我懷疑你老婆，而是我不相信你一晚可以6次」、「少來了，要是真的像你形容的，你根本沒時間上網發廢文」。

(中時新聞網)