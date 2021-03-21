華碩宣布每股擬配息26元、殖利率高達8%的消息後，隔天(18日)股價即亮燈漲停，來到358元，上漲32.5元，19日大盤跌217點，華碩還是漲了19.5元，收在377.5元，合計兩天股價已經漲了52元，不少投資人心中盤算著到底現在還能不能買？

如果與護國神山台積電相比，儘管台積電股價已跌破600元，19日收在591元，但以目前季季配2.5元計算，買一張台積電要59萬元，一年股息1萬元，但如果買華碩一張接近38萬元，一年股息卻有2萬6000元，著實吸引投資人。

不過，華碩兩天已經漲了52元，投資人心裡是想買又不敢買，摩爾投顧分析師鐘崑禎建議，可以用殖利率來換算一下，也就是拿配息的26元除以股價，當股價漲到讓殖利率已經低於5%的時候，股價可能就不會再漲，因為到那個時候買進，與原本8%的殖利率已經有一段落差，買進價值也會不一樣。

鐘崑禎表示，高殖利率股會在第2季持續發酵，因為市場找不到標的操作，當其他權值股都不動的時候，就是高殖利率股表現的機會，而當股價走得越高，殖利率會一直被壓縮，像這類型股票，不建議追價，但假如大盤下跌，股價有跟著回跌時，也會越來越有它的投資價值。

對於華碩的高殖利率，萬寶投顧總監蔡明彰也表示，華碩第一天漲停的時候，大家可能覺得看看就好，但第二天大盤重挫，華碩還再漲，大家信心就來了，因此，再來半導體股的資金可能就會流出來轉到筆電族群，不只雙A，也會往NB周邊零組件股，因為很多個股殖利率都很高的。

(中時新聞網)