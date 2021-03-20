20日晚間8時30分新竹縣新湖口地區新湖國中舉行送煞儀式，與一般知道的彰化地區「送肉粽」習俗有所牽扯，道士潮震東也透過直播解說儀式過程。

新湖國中校長蔡英煌透露，日前在校外有發生意外死亡案件，經校方與家屬討論後，決定合辦一個送煞儀式，讓亡者安息，也讓生者安心。對此，道士震東潮在新湖國中操場開直播，將儀式過程分享並進行解說。

校園跑道擺放白色的米人。（圖／翻攝震東潮臉書）

震東潮表示，有人自縊就會打開陰陽兩界的「鬼門」，進而導致陰靈、亡魂聚集，因此必須舉辦儀式「封鬼門」。此次作法的是湖口的客家師傅，會以客語念咒進行「封鬼門」的儀式並祈福，之後再由「驅魔真君」鍾馗送煞。

此次送煞儀式是校方的教職員發起，因校外有人自縊導致校內人心不安，因此想藉由儀式讓往生者安心離開之外，也希望校內不要再有傳聞，遏阻聯想與恐懼的情緒。另外，震東潮也解釋，「送肉粽」只能算是地方的口語稱謂，應該稱為「出煞」較為正確。

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(中時新聞網)