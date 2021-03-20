國民黨立法院黨團質疑民進黨政府採購疫苗黑箱作業，18日在立院衛環委員會突襲，通過「疫苗採購調閱小組」的提案；對此，行政院長蘇貞昌表示，購買疫苗都有簽保密契約，呼籲不要這時因違反保密規定而買不到疫苗，害了國人的健康。常在臉書分享時事的藥師林士峰質疑說，蘇貞昌這番話讓他感覺蠻奇怪的，他不相信世界上所有的國家，都能允許黑箱採購疫苗；到底我國疫苗採購有什麼不可說的秘密。

藥師林士峰20日在臉書指出，他對疫苗採購的慣例並不清楚，但是蘇貞昌這番話，讓他感覺蠻奇怪的；一般來說，疫苗採購的買家都是國家，而目前世界上，有相當多的國家都是民主政權，民主政權為了避免行政權的過度擴張，一般都得受到國會的監督，而採購疫苗的金額動輒數十上百億，他不相信世界上所有的國家，都能允許黑箱採購疫苗。

林士峰點出，我國在採購疫苗上，一下子要繞過代理商跟總公司買，一下子說什麼時間有貨。結果大半年過去了，目前也只採購到AZ疫苗11.7萬劑。跟政府去年底宣稱超買3000萬劑，有相當大的差距。那到底我國疫苗採購有什麼不可說的秘密，還得讓執政黨的立委配合行政院的權力擴張，卻不清楚明白的告訴國人，疫苗採購的進度、金額，以及為什麼和去年講的狀況似乎有點出入。

網友酸說：「不要問，你會怕！」、「不要質疑，黨說甚麼，都是對的喔，不要有疑問，台灣本土政黨，台灣人的黨，不會害台灣人的啦。」

行政院院長蘇貞昌表示，購買疫苗都有簽保密契約，呼籲不要這時因違反保密規定而買不到疫苗，害了國人的健康。 我對於疫苗採購的慣例並不清楚，但是院長這番話讓我感到蠻奇怪的；一般來說，疫苗採購的買家都是國家，而在目前世界上，有相當多的國家都是民主... 由藥師林士峰發佈於 2021年3月20日 星期六

(中時新聞網)