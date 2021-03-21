新的一年才剛過沒多久，金管會為整頓國內金融業、避免再有「烏龍保單」拖垮保險公司，日前擬訂6項新措施，其中較值得注意的2項新措施，其一是失能扶助險一旦出現盈餘，將全數提列為特別盈餘公積之數額，但是如果是出現虧損，則以此盈餘公積冲减抵消；其二是未來銷售的新保單將增加銷售限額及預警、監控機制，恐怕很難再有持續熱銷的保單。

未來新保單將訂銷售限額恐難再出現熱銷「神單」

據了解，目前金管會正緊鑼密鼓地討論相關政策法規，同時也為讓業者有更充裕的時間做準備，初步規劃將於今（110）年7月1日正式上路。有關這6項防止烏龍保單的新措施簡述如下：

措施1、自去（109）年開始，金管會就針對失能扶助險漏洞「補破網」，只要失能扶助險有獲利，就全數提列為特別盈餘公積之數額，未來如果出現虧損時，則可先以此盈餘公積作為填補，避免保險公司出現財務困難危機而無法增資。

措施2、針對未來銷售的新保單，將增加銷售限額及預警、監控機制，以免過度熱銷，可能造成日後保險公司財務上的負擔。

措施3、如果保額損失率（即單位保險金額的賠償率）持續惡化，導致保費收取不足，保險公司應立即提出因應方案，不論是調整保費或是增提準備金……等，都需盡速報請董事會拍板定案。

措施4、保險公司每年定期需向董事會即時如實報告在商品銷售後，對於公司財務和清償能力的整體影響評估，同時檢視所有保單對於保險公司的影響性，並讓董事會充分了解。

措施5、針對外溢保單獎勵機制與降低保險費率需呈現「正相關」，例如：鼓勵保戶培養良好的生活習慣，以降低保險業者理賠率，也就是身體愈健康，保費就愈便宜。

措施6、未來保單新增再保安排有效性分析，意即不是光只有安排再保就一定沒有問題，像是信用評等偏低或是再保安排不足額等，都可能造成保險公司的財務黑洞。

(中時新聞網)