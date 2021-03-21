受到美股連動影響，近來新台幣升值氣焰高漲，新台幣兌美元頻見「27字頭」，不少投資人心癢難耐趁此時逢低進場，美元保單再掀銷售熱潮；根據保發中心統計資料顯示，去（109）年壽險全年新契約保費大幅衰退28％的情況下，美元保單依然繳出亮眼成績、全年新契約保費高達新台幣4,989億元且占整體新契約保費首度突破5成！

你是否也跟著此波風潮配置不少資產購買美元保單？小花平台保險顧問提醒，不同年齡族群投保美元保單需注意有不同「眉角」，年長族群建議可以挑選傳承型美元保單，而年輕族群則比較適合美元分紅保單。

年長族群：資產傳承較高的美元利變型保單

其中，年長族群可以考慮極富傳承功能且有較高免體檢額度的美元利變型保單，一來因應個人資產傳承規劃的需求，另針對已有多張同類型保單但仍想有效率地做好資產配置，不論是高資產族群、中產階級或是想要轉嫁傳承風險以落實照顧下一代者，都是不錯的選擇。

說到利變型保單這個名詞，大家應該不感陌生！小花平台保險顧問進一步說明，這類保單的優點就像前面所說的，主要在於保本保利且可以確實累積資產，除了預定利率對應的商品條件外，另有機會透過較高的宣告利率額外獲得「增值回饋分享金」，為保障再加分。

(中時新聞網)