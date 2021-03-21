平凡不是唯一的答案，進化的人生才有更多可能。

決定未來可以走多遠的，不是原始能力，而是進化能力。

學歷和背景不如人？學生時期表現不夠亮眼？對現職工作興趣缺缺？

感覺旁人比自己優秀？找不到人生目標？對未來感到迷茫？

如果你也有以上想法，請記得──

人生還沒走到最後，都不算輸！

所以，別再自我設限了。

你需要做的是動起來，不停探索、累積，成就更好的自己。

【精彩書摘】

邱先生最近異常「活躍」。以往幾乎不上微信的他，現在整天二十四小時幾乎全泡在群裡了，形跡令人生疑。

我忍不住私訊他，方才得知：他上星期已經提交了辭職報告，原因是老闆不幫他加薪。

「你們程式設計師薪水不是蠻高的嗎？還加？」

「我們公司的薪水太低了！」

「有多低？」

「九千元！（編注：本書所指的皆為人民幣，人民幣兌新台幣約為一比四點三。）」

「嘖嘖，不是說現在的程式設計師都一萬五起跳嗎？」

「就是！這都不說了，關鍵是我們公司現在找新人都一萬二起跳了，我在這待了三年，還拿著剛到職時的薪水！一分沒漲！」

「這……」

邱先生是我大學校友，機械工程系出身，卻轉行做了程式設計師。入行三年，從打雜到獨立寫程式，如今已經獨立帶團隊做專案了。他帶著一個七人的小團隊，正在開發一款新的手機遊戲。

本來一切進展順利，不料突然被公司新的人事政策刺激到了。公司內部流傳的一種說法是：上市在即，老闆想淘汰一批不思進取的老員工，所以才弄出這麼一招。

邱先生當然不爽啊，他的想法是：雖然自己並非科班出身，但寫起代碼也是一把好手，高薪招募新員工卻不幫老員工調薪，太不公平了！

「估計，這兩天老闆就會找我面談，」邱先生說，「反正，我是想好了，不幫我加或者加不到我想要的程度，我就辭職。以我現在的能力，隨便進一家一線遊戲公司輕而易舉。」

我表示力挺：「嗯，相信你的實力！」

邱先生的一番話，讓我想起了剛步入職場時的一段經歷。那時，我嫌薪資低，提加薪，老闆不答應，所以我申請了離職。

後來才想明白：其實，老闆是不會輕易答應沒創造任何價值的新員工調薪的，不管你多苦多累，老闆認定一個職位就值那麼多錢，無論你怎麼嚷嚷都沒用。

他才不怕你辭職呢，你不做，讓人事再找一個吧。只要這個職位不涉及核心業務，想要找個替代品還不容易？

許多人常常自以為勞苦功高，事實上在老闆眼裡，你就是一隻不知道在忙什麼的無頭蒼蠅。

我向公司提加薪的時候，剛到職四個月。因為我發現自己面試的時候薪水開太低了，相同職位的同事工作做得一塌糊塗，薪資卻比我高，這讓我很不爽。

主管沒有直接拒絕，而是真誠地回應我：「我已經跟上頭說了，但公司規定得轉正滿半年才可以提加薪的事。」我心想，還有兩個月就符合條件了，於是按捺住內心的不滿，等待著。

按理說，入職七個月的時候已經符合要求了，我一直撐到第八個月，依然沒什麼動靜，很失望。

更糟的是，由於公司業務進展不順，我所負責的業務已經漸漸被邊緣化了。隨著公司轉型，我從核心業務人員突然變成了邊緣人，加薪的希望更加渺茫了。

待滿八個月，我沒再提加薪的事，而是直接提出辭職，當時內心想的是：如果公司重視我的話，自然會調薪；如果公司沒有調，那只能說明我不夠重要。既然我不夠重要，那我還留下來幹嘛呢？

一些人以為自己資歷較深，就該拿高薪。事實上，有的工作你做十年和別人做一年，產出的價值大同小異。在這種情況下，養一個庸庸碌碌的老員工還不如找一個初出茅廬的新人呢！

為什麼老闆寧願高薪找新人，也不願幫老員工調薪呢？不妨用「老闆思維」換位思考一下。

第一，避免「人事地震」。

誰不想加薪啊？作為一名老員工，毫不誇張地說我每天做夢都在想加薪。

做個不恰當的比喻：公司就像一隻忙碌的老烏鴉，員工好比嗷嗷待哺的小烏鴉，而薪水是老烏鴉叼來的蟲子，加薪即加餐。想像一下：蟲子就那麼一條，但所有嘴巴都在嘎嘎狂叫，這是怎樣的場面？

一家公司，小的有幾十個員工，大的有幾百個、上千個員工，所有人都晝思夜想盼著加薪，僅少數人如願以償，其他人怎麼想？與你領相同薪水的員工樂意嗎？與你能力相當的員工樂意嗎？

幫一個老員工加薪，往往意味著一批老員工都得加薪。畢竟，對一家發展穩健的公司而言，「人事地震」可不是小事。而找一個新人進來，則可以完全避免這種副作用。

第二，啟動「溫水青蛙」。

機器用久了有磨損，工作做久了會倦怠。一個人從新員工變成老員工，經驗值增長的同時也伴隨著新鮮感的喪失。一個很常見的例子就是拖延症，恐怕大多數老員工都或多或少存在。

新員工縱然做事毛躁，但好奇心濃、學習力強、衝勁足。得益於此，新員工的降臨常常具有一定的「侵略性」，這在心理學上叫鯰魚效應：一條鯰魚的存在，往往能發揮刺激一群沙丁魚的效果。

為了不被取代，老員工只能更加勤勉。所以，時不時補充新員工，對一個企業來說至關重要。因為，企業（尤其大公司）流動性過低，管理難免走向僵化。

有的人很不理解：為什麼我辭職的時候，老闆一句挽留的話都沒說？這不明擺著嘛，他已經物色好更棒的人選了。

所以，別總是抱怨老闆不幫身為老員工的你加薪，真實的情形是—不是老闆炒掉了你，就是你炒掉了自己。

因為，老闆認為需要特別「呵護」的員工，早就升職加薪了；你既沒有加薪也沒有升職，只能說明你沒有超出（甚至沒有達到）老闆的期望值。這個時候，不如閉嘴，兢兢業業學點真本事。

當你的能力能左右公司利潤的時候，老闆就會主動幫你加薪；不幫你加薪，那是老闆眼拙，這時，該跳槽就果斷跳槽，但這可能性極小。若真如此，這家公司離倒閉也不遠了。

作為一名職場中人，你的薪資從幾千漲到一萬，從一萬漲到一萬五，從一萬五漲到兩萬，每上一個層次都是一個坎，達到兩萬以後再想突破，就存在天花板了。

你若真有商業野心，就該去想如何將自己打造成一名卓越的管理者；抓住一切機會學習，讓自己出類拔萃，成為公司的中流砥柱；用心發掘每一個潛在的商機，時刻準備捲起袖子大幹一場。

當你把自己打造成一個擁有核心競爭力的人，升職加薪就是水到渠成的事。那時候，你大可以炒掉老闆自立門戶，讓別人替你工作多好！

其實，職場的新陳代謝是這樣的：公司寧願用更高的薪水招募技術更強、經驗更豐富、學歷更高、證書更漂亮、更願意加班且更聽話的新員工，來頂替那些遊手好閒、廢話連篇、陽奉陰違、知識陳舊、不服管理的老油條。而老油條是不可能輕易獲得加薪機會的，更不會得到重用，等待他們的不是自己走人，就是被迫走人。

(本文摘自《20歲，才開始：你要不斷進化》/高寶書版)

【作者簡介】

魏漸

公眾號「未見」創始人，90後自媒體人。

專注個人成長探索，用理性、犀利、幽默、寫實等各種風格解讀人間百態。

代表作品〈永遠不要打探別人的工資〉、〈35歲以後，你靠什麼安身立命〉等曾被中國各大知名自媒體轉載，令百萬讀者從中受益。

《20歲，才開始：你要不斷進化》/高寶書版

(中時新聞網)