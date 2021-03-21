決定未來可以走多遠的，不是原始能力，而是進化能力。學歷和背景不如人？學生時期表現不夠亮眼？對現職工作興趣缺缺？感覺旁人比自己優秀？找不到人生目標？對未來感到迷茫？

如果你也有以上想法，請記得──人生還沒走到最後，都不算輸！所以，別再自我設限了。你需要做的是動起來，不停探索、累積，成就更好的自己。

【精彩書摘】

記得大學時候，老師跟我們講過這樣一句話：「你們現在在學校裡，成績好一點、差一點說明不了什麼，等你們畢業了，走進社會，只要五年時間，你們同學之間的差距就會變得非常大。」

如今看來，根本不需要五年，三年過去，彼此的差距已經一清二楚了。

環視四周，幾乎所有人都活得比你好：工作了的待遇比你好；讀研究所了的學歷比你高；回鄉發展的生活比你愜意；出國的視野比你開闊……好像就你自己活得最不好。

那麼，究竟該如何看待同齡人比你活得好這件事呢？

記得在××公司工作的時候，有件事令我印象非常深刻。有一天，我的工作信箱突然收到了一封郵件：××於二○一二年加入本司，工作能力超群，成績斐然，顯出了卓越的領導能力。經公司研究決定，現任命×× 為公司副總裁。

××是一名大專生，「90後」，此前為公司行政經理。他當時才二十四歲，工作也才兩年就被一家近兩百人的公司直接提拔為副總裁。

我雖與他同齡，發展的速度卻相差十萬八千里。

這是我第一次看到自己與同齡人的差距如此之大，這件事對我的觸動很大。

前段時間，因為工作關係，我採訪了一位投資人，他算是我遇到的投資人中最年輕的一位，一九八五年生的。

要知道，投資這個行業，整體從業年齡是偏高的。因為，這是個有錢人的圈子，不僅需要實力，更需要閱歷。若非「富二代」，合夥人級別的投資人很少有低於四十歲的。

他的厲害之處不只是年輕有為，他是學體育的，而且來自農村。大學時代為了賺生活費而開始創業，二十六歲時成為某知名企業的高級副總裁；如今三十一歲，已經是兩家投資公司的大股東。而且人家在精神層面也不落人後，對哲學、心理學頗有研究。

和他聊了一個多小時，我只感嘆人生竟然還能這般精彩，真是相形見絀。

年齡上，我與他相差不過五歲，但是和人家一比，簡直是一個地下，一個天上。

採訪結束後，我不禁問自己：五年後的我會活成什麼樣子？

老實說，看到同齡人比我發展得好，我的內心是焦慮的。別人都一個個登上人生巔峰了，自己還這麼苦，我也會不安。

好在我能儘快讓自己平復下來。也是因為性格的原因吧，我自認為比較沉得住氣，相信大器晚成。周華健不也是這麼唱：「沒有人能夠隨隨便便成功」嗎？

我自知自己資質愚鈍，顏值一般。顏值除了整型也改變不了多少，資質卻可以通過後天彌補。我只能選擇靠才華吃飯—做不了偶像派，還可以努力成為一個實力派，不是嗎？

一想到這裡，我又有了新的動力。

《增廣賢文》裡有句話我很認同：「莫將容易得，便作等閒看。」大意是：不要把容易得來的東西，看成稀鬆平常之物。

所以，當我們看到別人比自己混得好的時候，是不是把事情想得太簡單了呢？

別人發展得好，不是憑空而來的。你只看到別人發展得好的結果而已，卻沒有思考人家發展得好的深層原因。

你自認為比別人勤奮，但光勤奮有什麼用？更何況，你的勤奮極有可能是一種錯覺—當你執著於錯誤的選擇時，往往越勤奮越狼狽。

別人用最簡單有效的方法就解決了你想破頭也解決不了的問題。

決定你發展得好與不好的關鍵，不在於你勤奮與否，而在於你的能力所能創造的價值—你是作家，就用作品說話；你是銷售，就得用業績說話。

這些可能與勤奮有關，但勤奮遠未觸及核心。換句話說，勤奮只是取得成就的一種途徑，它可能是壓倒失敗的最後一根稻草，卻難以稱得上是殺手鐧。

當你看著同齡人一個個走在了自己前面，其實不必大驚小怪，人與人的差距從出生起就存在，只不過二十幾歲這個年齡段的差距被放大了一點而已。

從心理層面上講，別人發展得好不好，跟你沒有什麼關係。別人發展得比你差，你就會很開心、很有優越感嗎？如果是，只能說明你見不得別人好。

當嫉妒情緒出現時，你可以這麼提醒自己：沒有比較，就沒有傷害；主動比較，就是自我傷害。

從現實層面上講，現在的生活可能不是你想要的，但一定是你自找的，自己釀成的苦果自己吃。起點低、資質差、沒背景，你還想躺著賺錢？

生活不會因為你勤奮就對你網開一面，生活也一定不會一直虧待勤奮的人。

最後一點，也是最直接的一點：比你發展得好的同齡人，不見得比你優秀；雖然現在比你發展得好，以後卻未必。只要不是靠自己努力得來的，皆不值得羡慕；只要是可以靠自己努力得來的，絕不輕易認輸。

(本文摘自《20歲，才開始：你要不斷進化》/高寶書版)

【作者簡介】

魏漸

公眾號「未見」創始人，90後自媒體人。

專注個人成長探索，用理性、犀利、幽默、寫實等各種風格解讀人間百態。

代表作品〈永遠不要打探別人的工資〉、〈35歲以後，你靠什麼安身立命〉等曾被中國各大知名自媒體轉載，令百萬讀者從中受益。

《20歲，才開始：你要不斷進化》/高寶書版

(中時新聞網)