回憶殺》模特兒出身的王晴，曾演出《世間情》、《甘味人生》等8點檔，她以姣好臉蛋、亮眼外型而擁有「台劇林志玲」的美名，王晴也以此闖出知名度，不過外表俏麗的王晴，卻也因此遭女星眼紅，王晴甚至還被放話：「好想把妳的臉撕爛」。
外型亮麗、身材姣好的王晴，本來是一名廣告模特兒，她在因緣際會下試鏡，並在《世間情》獲得演出機會，王晴初試啼聲就以水汪汪電眼、甜美笑容和高顏值，被封為「本土劇林志玲」，但王晴卻也因演技生澀、台語「不輪轉」，還因此慘遭網上一片罵聲。
自我要求嚴格的王晴，積極充實自己的演技、苦練台語，接著在《甘味人生》、《一家人》、《天之蕉子》展現出脫胎換骨的自己，王晴在戲劇表現是有目共睹，但成功的背後，其實是不會講台語的王晴每天狂背台詞，壓力大到在拍戲時一度瘦到38公斤皮包骨，狂冒痘痘、免疫系統失調，身體也經常掛病號。
同時，王晴也因亮麗外型而無端惹上麻煩，王晴日前曾在節目《單身行不行》透露，她遭女星放話：「你怎麼長得那麼漂亮，好想抓花你的臉、好想把你的臉撕爛」，對方還比出手勢、直接用手指拉王晴的臉，讓王晴至今回想起來仍心有餘悸。
王晴在戲劇圈闖出一番成績，不過她沒忘自己最初的夢想是當歌手，王晴也在去年跨足歌唱領域發片，發行首張微寫真EP《小小》，王晴還親自為新歌〈小小〉填詞，而王晴的嗓音甜美還被譽為「仙氣女聲」。
(中時新聞網)
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