新戰略物資 半導體IP 。(圖/先探投資提供)

美中的科技角力戰中，美國靠著掐住半導體IP的優勢輕鬆擊倒中國，意味著IP儼然成為最新的戰略物資，然而台灣的IP產業因為股本小過去不被重視，這回則正式站上檯面，成為重要的半導體A咖族群。

近期，從各國瘋搶晶圓代工、封測產能的景況中，已可見如今的半導體產業地位就如同一九七○年代的石油一般，不僅是經濟成長的關鍵要素，更是攸關國家發展的重要戰略物資。早自一八年的美中貿易戰開始，到去年新冠肺炎疫情以及美中科技角力等，都讓「半導體自主化」這項議題不斷躍上檯面。

英美廠商把持矽智財

籌組本土供應鏈已成國際趨勢，動作最積極的莫過於中國。因先後經歷中興事件、華為禁令，再到中芯國際被列入制裁名單，美國為了鞏固自身科技大國的地位，不斷拿半導體做武器，對中國掀起一波波科技制裁，都讓中國一心想快速壯大國產晶片的能力。然而，中國若要完成晶片的自製計畫，就必須掌握晶片設計中最上游且最關鍵的核心工具：矽智財（ＩＰ），不巧目前這項技術仍幾乎都被美國、英國廠商所把持。

半導體ＩＰ是一種經過事先定義、設計、驗證、可重複使用的積體電路模塊，具特定的功能性；而ＩＰ的功能在於幫助降低晶片的開發難度、縮短開發周期，並提升晶片性能。隨著半導體越往先進製程走，晶片設計複雜度越來越高，單一晶片搭載ＩＰ數大幅增加至上百個，ＩＣ設計業者無需針對晶元的每個細節進行設計，可直接通過購買成熟可靠的ＩＰ方案，實現某個特定功能。簡單來說，ＩＰ就如同樂高積木或七巧板，讓ＩＣ設計商可自行堆疊出變化萬千的晶片樣貌。

進一步來看，半導體ＩＰ由於技術密集度高、智慧財產權集中、商業價值昂貴，處於產業鏈最頂端，已逐漸成為ＩＣ設計產業的核心產業發展要素和競爭力的體現。這也是為何近期國際市場上包括Google、微軟、高通等大廠紛紛表示擔憂ＧＵＰ大廠輝達（Nvidia）收購ARM一案，恐損害晶片業關鍵市場的競爭。

在過去十年中，ＩＰ業務的增長主要是靠智慧型手機的成長，而隨著智慧型手機發展已經成熟、成長動能開始減緩，取而代之的是，高速運算、數據中心、有線與無線網路、物聯網等領域的需求將迎來爆發成長，預估將是接下來ＩＰ收入增長的主要來源。根據市場研究機構ＩＢＳ統計指出，全球半導體ＩＰ市場將從一八年的四六億美元成長至二七年的一○一億美元，年均複合成長率為九．一三％。

矽智財公司主要營收來源大約可分為三個部分，第一是ＩＰ授權，為售出所擁有的ＩＰ技術，收取授權金或權利金的模式，毛利率高達一○○％；第二是ＮＲＥ委外設計服務，為替客戶進行ＩＣ委外設計代工，此毛利約三到五成；第三則是TurnKey服務，即除ＮＲＥ服務外，再加上ＩＰ業者代為處理晶片生產製造的業務，此毛利雖然較低，僅十五至二○％，但可貢獻營收金額反而較高。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2135期精彩當期內文轉載》

《先探投資週刊2135期》

(中時新聞網)