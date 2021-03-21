微博發佈2020年第四季度及全年財報。第四季度，微博營收達到5.134億美元，較去年同期成長10%，淨利潤達到2.127億美元，營收和淨利潤均超過華爾街分析師平均預期。2020年，微博總營收達到16.9億美元，也超過華爾街分析師平均預期，但較去年同期下降4%。

微博CEO王高飛表示，2020年微博充分證明了自身作為中國領先社交媒體不可或缺的價值，服務於用戶公開社交領域的需求，並進一步加強了視頻和社區產品的功能。同時，公司營收和利潤在四季度恢復了穩健增長的態勢。進入2021年，微博將充分把握市場加速線上化的機會，通過差異化的社交廣告產品和持續優化的廣告競價體系，獲取市場增量的廣告預算。

2020年12月，微博月活躍規模達到5.21億，較去年同期淨增約500萬，行動端占比為94%，日活躍用戶規模達到2.25億，較去年同期淨增約300萬。微博用戶正在加速年輕化，根據近期發佈的2020年用戶發展報告，微博90後用戶和00後用戶的占比接近80%，微博從消費、美食、運動等各方面滲透到年輕人的生活，成為年輕人的一種生活方式。

但在成立十餘後，微博逐漸顯現出成長上的乏力。用戶一直徘徊在五億附近，微博拉新進入穩定期，難以在用戶數上實現突破。特別是在短視頻、直播平台相繼擠壓下，微博在爭奪用戶時長上遭遇了更多競爭對手。

相關分析認為，微博Q4增幅10%並不能說明業績回暖。微博10%的成長中，大約有7%來自人民幣升值，按照不變匯率來計算，微博成長幅僅在3%。

結合過往財報數據能夠明顯看出，微博正陷入新的成長瓶頸。連續三年營收維持在17億美元上下，且營收增長率在逐年下降。經歷了2017-2018的飛速增長後，微博營收增長率從高達75%逐漸掉入負增長，並在2020年跌至-4%。

直至今日，微博仍然是大陸互聯網上娛樂明星發聲最多、討論最熱烈的社交平台，掌握一批優質的明星、KOL也是當前微博的核心競爭力之一。同時，微博用戶正在加速年輕化，根據近期發佈的2020年用戶發展報告，微博90後用戶和00後用戶的占比接近80%。

(中時新聞網)