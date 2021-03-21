日本迴轉壽司店「壽司郎」日前推出促銷活動，只要名字中有鮭魚兩字，即可免費吃壽司大餐，全台各地竟出現鮭魚之亂的改名潮。內政部部長徐國勇19日指出，截至18日統計，全台至少有332人為吃免費壽司有意改面，經勸導後實際改名者約200多人。教育學者出身的國民黨副秘書長柯志恩指出，「鮭魚之亂」多為18至20幾歲年輕人，即下一屆的首投族，這背後埋藏著深層的政治危機，攸關未來政治人物該如何吸引這群「淺碟」的年輕人？台灣也將被「唯選票是圖」的政治人物，帶向愈來愈「淺碟」的氛圍。

柯志恩18日在《中視》政論節目〈庶民大頭家〉表示，改名「鮭魚」者多為18至20幾歲者，這個現象反映了此族群的「淺碟」特性，他著實認為名字是父母親賦予的，即便是為了一隻幾千塊錢的鮭魚，也不該用所謂「CP值很高」來衡量。柯直言：「現在年輕人是非常的淺碟。」

柯志恩指出，從這個現象可看出，年輕族群會為一些噱頭而絲毫不顧傳統禮俗，當這個族群的思維模式就是如此，未來他們將會是首投族，政治人物必須思考該採取什麼選舉策略跟手段，來吸引這群偏好「短期發酵」的選民；政治人物為迎合這群對公共事務思維淺碟，會把整個台灣帶向更淺碟的境地。

不僅如此，柯志恩更坦言，大家不要只用綜藝化的眼光看待「鮭魚之亂」，它其實有更深層的意義存在，因為這正代表著新世代對人情世故與時事的看法，非常快速又不經過深思熟慮的思維模式。柯警告，這是大家未來必須審慎觀察的重點。節目主持人哈遠儀提問，未來政治是否會走「快時尚」路線？柯則表示：「絕對是的！完全像快閃族一樣！」

(中時新聞網)