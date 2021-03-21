台泥去（2020）年獲利創新高，今年將配發3.5元的現金股利，以19日收盤價42.7元計，現金殖利率8.19％。消息傳出後，不少網友大讚，認為台泥下周一將複製同樣殖利率8％的華碩出現亮燈噴漲走勢。

由於大陸水泥價格上揚，國內水泥市場景氣穩定增長，加上轉投資事業營運挹注，台泥2020年的營業毛利率高達32.87％，比前年的29.25％，提升3.62個百分點，整體稅後淨利250.99億元，年成長3.67％，創歷史新高，EPS 4.32元。

展望2021年，台泥指出，大陸新冠肺炎疫情降溫，當地政府增加基建工程來加速消費市場景氣的提升，因此今年大陸市場還是審慎樂觀；至於國內市場，在政府工程及民間建築持續增加帶動下，整體營運也是穩健成長。

董事會周五通過，今年將配發3.5元的現金股利，以台泥19日收盤價42.7元計，現金殖利率高達8.19％。

台泥驚人殖利率引發批踢踢網友暴動，紛紛回應「周一漲停囉，恭喜還在車上的人 應該follow華碩模式」、「40.8收了幾張，感謝台泥！」、「41買了10張當定存，不錯」、「讚嘆台泥 不過沒配股 小失望」、「沒配股才好，配股股本變大稀釋獲利」。

但也有其他人吐槽，「去年殖利率也很高 股價還是死魚」、「去年現金2.5 股利0.5 其實比今年更好吧」、「去年也是8%但整年沒填息阿」、「喊漲停的不知道在高潮什麼」、「別檔有3天就填息的 買這種不確定會不會填息的 笑」、「等配完再買，星期一跳進去可能會...」。

(中時新聞網)