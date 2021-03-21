過去幾個禮拜以來，台積電股東人數激增，但股價卻沒有太大表現，這表示，有許多新進股東都被套牢。當然我們不難想見，這些絕大多數都是散戶們。人都是這樣的，去年，號稱台積電飆漲的本命年，台積電一路帶領台股過關斬將，屢屢改寫歷史新高。

而去年錯過台積電的散戶們，見其他人賺的好開心，才逐步認同台積電有600多元的價值，因此見到它自679元開始回檔之後，紛紛見獵心喜，蜂擁而上的進場。殊不知，外資正在將580元以上的台積電，逐步獲利收割。這籌碼的轉變，無形成為壓抑台積電與加權指數的元凶。

無可否認，就台積電的營運展望、複合成長率、在晶圓代工的技術地位，看長不看短，將投資眼光以「年」為單位來看待，是OK的。問題是，多少人有這樣的耐心，畢竟許多人可都是以「融資」的方式買進台積電。

今年以來，台積電的融資張數增加超過1.5萬張，較去年底成長65%以上，這是一個多麼驚人的數字，背負著龐大融資利率的這群人，能夠撐多久。其次，雖說近一個月來，台股未能再度改寫新高，但就盤面上而言，仍是飆股橫行，市場氛圍相當有利多頭，就連華碩、宏碁、鴻海、仁寶，這些大型權值股都飆翻了天，投資人卻因一場失之交臂的台積電PARTY，就為「不甘心」3個字，而錯過眼前這麼多機會，豈不是太可惜了嗎？

短線上，台積電的轉機將落在今年配息是否成長。若依照過去幾次季配2.5元，一年10元的配息，對照600元左右的股價，殖利率實在不太吸引人，甚至連美國10年期公債都不如，「配息按兵不動的台積電」，可就還有一段很長的路要走了！但如果此次，台積電能將全年度股利提高至13元以上，也就是殖利率超過2%，這時的台積電，才具備優於無風險利率的投資價值，或許股價的轉機，就有望出現了！

（本文作者為摩爾投顧分析師林鈺凱）

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(中時新聞網)