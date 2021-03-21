全球股市這一波調整最具代表性的是，去年大漲的美國科技股、半導體股，今年2月16日高點向後轉，Nasdaq指數高14175點、費城半導體指數高3269點，紛紛都破季線，落入季線與年線之間擺盪。反觀去年漲幅最小的道瓊卻開始創新高，德國也頻創新高，大陸上證則跌破半年線，香港回測季線，深圳股市跌到年線，而今年才過了2個多月卻已很多投資人出現負報酬了，還好台股硬朗得很，因為「高」殖利率，所以筆者強調台股只會「盤」，不會大跌的。

台灣股市在全球股市的前段班，是因為台股高殖利率，初步足以打敗通膨1.6~1.7%，台股從去年11月開始，很多人迄今仍戒慎恐懼，但台股指數依舊沒大崩盤，或許在外資資金還沒回頭大買台股之前，台股便是15000~17000點之間打擺子的大盤局，也或許時間應該會盤整很久，不過，筆者要說的是此時「指數沒空間，個股飆翻天」，如細胞療法的長聖3月18日已經423元了，生技股王爭霸戰真的有戲，生技主升段一定有，越來越明朗了。

上周專欄中筆者說2020年台積電、聯電、台達電、聯發科、鴻海貢獻了75%的指數，如今台積電從679跌到584元，聯發科最高1010元跌到854元，聯電最高59.4元跌到48元，台達電最高325元跌到259元，只剩鴻海還姿態高的技術線型，為下一波台股攻1萬7000點~2萬點埋下伏筆?筆者們該重新看待鴻海了，或許郭董多年前提的200元美夢成真?！

再來，筆者要挑明著說，高價股3檔千金掛了，矽力(6415)因配息10.5元，以3月18日股價2385元計算殖利率僅 0.4，股價從3095元下跌至2230元跌掉27.9%，還會再跌；祥碩 (5269)高點2140元跌至1480元，狂摔30.8%很恐怖；信驊(5274)高點2265元跌至1625元，狂跌28%，都是因為股價太高，殖利率太低，在通膨怪獸長大的這個時間，對高科技股的恐怖攻擊是現在進行式呀。

不僅高價股，低價股漲多的也要先避一下，如面板友達19.1元配息 0.3 元，殖利率 1.6%與台積電相當，故面板要再發動下波攻勢，必須整理才有更上一層樓的機會了。指數沒空間，投機力道會更威，低淨值的股票，如(2637)慧洋，淨值高達36元，一路北上往淨值靠攏的味道。但也有混水摸魚的，如低價 IC 設計股，投資人別碰比較好，炒作的結局就是毀滅，小型IC設計公司根本沒晶圓代工產能，別去碰，筆者挑明幾檔，如威盛、九暘、普誠，可怕的是這幾檔公司淨值甚至低於10元，投資人被連拉漲停誘多進去，願賭將來就要服輸喔！

全球央行自己養大的通膨怪獸，成了自己的心頭大患，先前提到1.6~1.7%是基本消費，目標是2.5%，所以，筆者都幻想著BDI指數重回歷史高，這是夢嗎?如同比特幣的翻版，2008年BDI指數歷史最高11793點，金融海嘯後全球航運景氣便持續走低，到了2016年更創下歷史最低點290點，如今2000點附近，鋼鐵人、塑化、航海王、金融金飯碗都有抗通膨力道，若又有財報利多，漲一倍是不成問題的，因此原物料2021年還沒漲完，3月17日聯準會雖未上修今年通膨預期，但終須改口的，因為原物料股的高姿態擺明未來的預期。

台塑、南亞低配息卻還能高姿態，鋼鐵的中鋼、中鴻、燁輝、威致、一銅、建錩都是高姿態，水泥的國產也是高姿態，金融的富邦金更是一鼓作氣拉上57元創2015年以來新高，寫到這裡，看出資金下一步怎麼走了嗎?

記住，當投資人今年看到GDP 增長大好，創下經濟增長最快的年度時，要害怕才是對的態度，因為伴隨的是物價大漲，全球央行將出手對抗，則重創科技股。縱使FED安撫人心，但市場之勢已重大改變了，通膨引發FED縮表，今年夏天來臨之前疫情控制後，未來一年通膨飆速上漲，將達到歷史高點，目前已接近 2014 年來的最高水準了。

2013～2014 年聯準會縮減 QE，台股跌10%，2015年FED正式升息，台股從 10014 點跌到 7203 點跌幅28%。所以，筆者說2021年不會大崩盤的原因便在此，但明年2022年全球央行被迫出手對抗通膨怪獸而升息，首當其衝就是占大盤市值60%的電子股，這一次外資淨空單頻創3萬口之譜，應該就是警戒3月底之前，美國10年公債殖利率衝破1.7%防線，科技股的恐怖攻擊還沒結束。

台股最有競爭力的台積電開始淪為貼息股的省思，台積電殖利率僅 1.6%低於美國 10 年期公債收益率，外資大減碼，過去一年來股價大漲股，現在殖利率偏低的科技股都跌超過20%進入技術面熊市，宛如眼淚滴下去般，資金沒有國界，只往有利的方向跑，聰明的投資人，移動MOVE，往低估值的股票，趨吉避凶。

（本文作者為金玉峰投顧總經理周銘聰）

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(中時新聞網)