AZ疫苗預定明（22日）起開打，但血栓疑慮仍揮之不去，疫情指揮中心專家決議，建議服避孕藥和荷爾蒙治療者先暫緩施打。對此，台大醫院前感染科醫師林氏璧認為，雖然整體血栓風險沒有增加，但稀有血栓風險卻有所增加，他建議55歲以下女性先看韓國AZ施打的狀況再做決定。

林氏璧今在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」發文表示，指揮中心諮詢小組專家李秉穎及疾管署新聞稿都有說明DIC，也就是瀰漫性血管性凝固(DIC)合併血小板低下的不良事件。但歐洲發現55歲以下女性很稀有的腦靜脈竇栓塞（Cerebral venous sinus thrombosis，CVST）背景值似乎增加的狀況，但疾管署新聞稿沒有提到這點，他個人不是很滿意。

林氏璧解讀，CVST是很稀有的病，不僅發生率低，東方人應該比西方人更低，台灣血液科醫師恐怕終其一生都沒看過一例，且病名很難讓民眾聽懂，可能只是製造恐慌。目前施打2000萬劑後發現的17例，到底有無別的因素導致？比方說是否有吃避孕藥，是否本來就有得過新冠？這些都還須要釐清。他還指出，能理解指揮中心連病名都未提，不過，仍認為應該講清楚。

針對血栓問題，專家已建議疫苗接種加註血栓警語，也建議服避孕藥和荷爾蒙治療者先暫緩施打。林氏璧說，他個人建議55歲以下的女性可以稍等一下，等一、兩周觀察韓國AZ施打的狀況再做決定。韓國已打60萬劑韓國廠AZ，如果打到一、兩百萬人都沒有CVST，心裏會比較踏實些。不過，林氏璧也說，這麼一等也許就錯過這批AZ施打的機會了，下一批不知何時會到。這要待第一線面臨病毒威脅的朋友自行考慮了。

(中時新聞網)