美中外交高層首度會晤，雙方在開場白中便罕見地出現激烈的言詞交鋒，當著媒體鏡頭針鋒相對，火藥味十足。前立委林郁方對此分析，這次雙方見面經過火花四射後，應該會變得比較務實，對彼此不會有太多沒有必要的期待、幻想。

在這場會談中，美國與大陸官員激烈的唇槍舌戰，林郁方接受香港媒體《中評社》訪問時提到，美國希望跟大陸的關係是「鬥而不破」，此次面臨大陸如此強硬的態度，美方也知道若再用同樣強硬態度回應，雙方關係可能會因此破裂。且美國無意創造另外一個冷戰，因為美國現在經濟其實是不好的，對總統拜登而言，現階段最重要的莫過於搞好經濟，實在沒必要再去開闢一個戰場。

正因為如此，林郁方分析，所以這次會面雖然雙方互相嗆聲，但至少不會聽到拜登本人用非常強硬口氣去教訓大陸，或是有做出像前總統川普那樣強硬的做法。他提到，像是在對台問題上，美對中雖然強硬，但不會有重大政策改變，因為美方不想撕破臉，導致雙方沒有合作的空間。

美中會談開局罕見公開表現出全球兩大經濟體的緊張關係，各界和專家紛紛對此做出相關分析，其中《紐約時報》指出，會談原本在於兩國眾多衝突中尋找共識，但雙方脣槍舌戰證實了預期中的對抗基調，不過，在閉門會議的氣氛似乎比較友善；《路透社》分析，會議看似毫無所獲，但拜登政府其實有其精心目的，即透過一系列的外交行動，告訴北京其在台海、新疆與香港等議題的堅定立場。而美智庫「藍德公司」研究員葛羅斯曼（Derek Grossman）則是指出，由於美國、台灣、大陸彼此都不願退讓，華府與大陸關係已回不去。

(中時新聞網)