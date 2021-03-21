香港女星孫慧雪與木材夾板批發商富二代羅天彥結婚近5年，育有1子，近日更獲邀主持網路節目，與眾女星大談人妻甘苦。她日前聊到坐月子時的經歷，更大爆曾請過一位作風非常特別的保母阿姨，平時不愛穿內衣，還不喜歡穿褲子，令老公崩潰不已。

孫慧雪近日在節目中談坐月子經歷，突然想到一件爆笑事。她說在做完月子後，特地請了一位保母來照顧兒子，「但阿姨她不喜歡戴胸罩，我老公就很無奈，他說阿姨可以不要不戴嗎？我們都很明顯看到。」

不只如此，孫慧雪更大爆保母最喜歡不穿褲子，只穿一條內褲從房間走到浴室，加上老公平常很喜歡在房內調出監視器畫面，看看小朋友狀況，有次老公一看監視器畫面更忍不住崩潰直呼「糟了」，因為直接把阿姨沒穿褲子的模樣看光。

孫惠雪還說有次老公不知為了什麼事情，生氣地大喊：「阿姨！」結果就看到保母挽著濕掉的頭髮，身上只圍一條浴巾從浴室衝出來，「什麼事？」讓老公怒火瞬間熄滅，當場瞪大眼睛，尷尬地說沒事。

(中時新聞網)