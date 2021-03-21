高雄市燕巢區阿公店水庫20日晚間傳出溺水事件！68歲陳侯女士白天自家外出後未返家，家屬急尋未果向警方報案，之後在煙波橋上發現她的機車、衣服及皮包，懷疑溺水，因此求助消防局出動分隊人員搜救，終於在晚間8點26分找到人，但被撈起時已明顯死亡。

警消表示，陳侯女士兒女發現母親出門多時未返家，非常著急四處找人，並向警方報案請求協尋，員警及家屬分頭找尋，晚間6點多在阿公店水庫附近煙波橋上發現陳侯女士的機車，並懸掛著其衣服及隨身攜帶包包。

家屬擔心陳侯女士因曾經尋短過，懷疑這次可能也是輕生，因此請求消防人員下水搜救，消防局燕巢、岡山、大社及阿蓮分隊共出動14人、4艘消防艇下水搜救，在晚間8點26分找到陳侯女士遺體。

家屬表示，陳侯女士生前罹患憂鬱症，家人發現她的機車及衣物在阿公店水庫附近，就直覺可能發生意外，對死因沒有意見，不過警方仍需待檢方勘驗後，才能確認真正死因。

(中時 )